Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjonsleder totalkompensasjonen hos 3M varierer fra $133K til $182K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
0%
ÅR 1
0%
ÅR 2
100 %
ÅR 3
Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)
0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)
100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.