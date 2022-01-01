Selskapskatalog
23andMe
23andMe Lønninger

23andMes lønn varierer fra $48,634 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $305,520 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 23andMe. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programleder
Median $170K
Dataforsker
Median $160K

Forretningsanalytiker
$181K
Dataanalytiker
$147K
Finansanalytiker
$175K
Markedsføring
$306K
Produktdesigner
$48.6K
Rekrutterer
$242K
Cybersikkerhetsanalytiker
$204K
Programvareutviklingsleder
$269K
UX-forsker
$173K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos 23andMe er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $305,520. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 23andMe er $177,761.

