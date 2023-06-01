Selskapsoversikt
1X Technologies
1X Technologies Lønninger

1X Technologiess lønnsområde varierer fra $72,525 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $193,184 for Kundeservice i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1X Technologies. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Kundeservice
$193K
Maskinvareingeniør
$127K
Maskinteknisk ingeniør
$83.4K

Programvareingeniør
$72.5K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 1X Technologies er Kundeservice at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $193,184. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 1X Technologies er $104,998.

