1WorldSync Lønninger

1WorldSyncs lønnsområde varierer fra $7,568 i total kompensasjon årlig for Grafisk designer i nedre ende til $140,700 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1WorldSync. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Grafisk designer
$7.6K
Produktdesigner
$29.6K
Inntektsoperasjoner
$74.5K

Programvareingeniør
$141K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 1WorldSync er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $140,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 1WorldSync er $52,005.

Andre ressurser