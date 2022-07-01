1WorldSync Lønninger

1WorldSyncs lønnsområde varierer fra $7,568 i total kompensasjon årlig for Grafisk designer i nedre ende til $140,700 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1WorldSync . Sist oppdatert: 8/10/2025