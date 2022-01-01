1Password Lønninger

Selskapsoversikt
1Passwords lønnsområde varierer fra $32,474 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $218,900 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1Password. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produktdesigner
Median $115K
Kundeservice
Median $32.5K

Produktsjef
Median $118K
Salg
Median $139K
Forretningsanalytiker
$80.2K
Kundesuksess
$137K
Datavitensskapssjef
$161K
Dataanalytiker
$137K
Markedsføring
$80.6K
Partnerkonsulent
$92.6K
Produktdesignsjef
$188K
Salgsingeniør
$123K
Programvareingeniørsjef
$219K
Teknisk forfatter
$117K
UX-forsker
$55K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos 1Password er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 1Password er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $218,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 1Password er $123,310.

