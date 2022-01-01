Selskapsoversikt
1mg
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

1mg Lønninger

1mgs lønnsområde varierer fra $16,777 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $67,135 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1mg. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Full-stack programvareingeniør

Backend programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $63.5K
Produktdesigner
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktsjef
$67.1K
Programsjef
$42.9K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en 1mg es Produktsjef at the Common Range Average level con una compensación total anual de $67,135. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1mg es $36,319.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for 1mg

Relaterte selskaper

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser