15Five
15Five Lønninger

15Fives lønn varierer fra $133,000 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $180,900 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 15Five. Sist oppdatert: 8/27/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $143K
Produktleder
Median $133K
Produktdesignleder
$181K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos 15Five er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

La compensación total anual mediana reportada en 15Five es $143,400.

Andre ressurser