11:FS Lønninger

11:FSs lønnsområde varierer fra $79,395 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $99,494 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 11:FS. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Dataanalytiker
$98K
Produktsjef
$99.5K
Programvareingeniør
$79.4K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 11:FS er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $99,494. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 11:FS er $98,000.

