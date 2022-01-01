10x Genomics Lønninger

10x Genomicss lønnsområde varierer fra $92,859 i total kompensasjon årlig for Driftssjef i nedre ende til $477,375 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 10x Genomics . Sist oppdatert: 8/19/2025