10x Genomics
10x Genomics Lønninger

10x Genomicss lønnsområde varierer fra $92,859 i total kompensasjon årlig for Driftssjef i nedre ende til $477,375 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 10x Genomics. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $332K

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Maskinteknisk ingeniør
Median $230K
Biomedisinsk ingeniør
$120K

Dataanalytiker
$347K
Driftssjef
$92.9K
IT-teknolog
$203K
Juridisk
$375K
Markedsføringsoperasjoner
$285K
Optisk ingeniør
$219K
Produktdesigner
$159K
Produktsjef
$353K
Rekrutterer
$214K
Programvareingeniørsjef
$477K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 10x Genomics er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $477,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 10x Genomics er $230,000.

