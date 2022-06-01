Selskapskatalog
10Pearls
10Pearls Lønninger

10Pearlss lønn varierer fra $15,393 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $45,328 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 10Pearls. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $18.4K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
$15.4K
Produktdesigner
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos 10Pearls er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $45,328. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 10Pearls er $18,425.

Andre ressurser