1010data
1010data Lønninger

1010datas lønnsområde varierer fra $105,023 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $263,160 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1010data. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$105K
Dataanalytiker
$114K
Programvareingeniør
Median $125K

Programvareingeniørsjef
$263K
Løsningsarkitekt
$132K
Den høyest betalende rollen rapportert hos 1010data er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $263,160. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 1010data er $125,000.

Andre ressurser