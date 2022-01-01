1010data Lønninger

1010datas lønnsområde varierer fra $105,023 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $263,160 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 1010data . Sist oppdatert: 8/23/2025