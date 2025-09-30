Selskapskatalog
1-800 Contacts
1-800 Contacts Programvareutvikler Lønninger i Salt Lake City Greater Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Salt Lake City Greater Area hos 1-800 Contacts utgjør totalt $117K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 1-800 Contactss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
Totalt per år
$117K
Nivå
L2
Grunnlønn
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos 1-800 Contacts?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $140,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 1-800 Contacts for Programvareutvikler rollen in Salt Lake City Greater Area er $116,500.

