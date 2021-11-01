Selskapsoversikt
Starry
Starry Lønninger

Starrys lønnsområde varierer fra $104,475 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $182,408 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Starry. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $114K
Maskinvareingeniør
$117K
Maskinteknisk ingeniør
$104K

Produktsjef
$155K
Prosjektleder
$124K
Programvareingeniørsjef
$182K
Teknisk programsjef
$119K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Starry је Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $182,408. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Starry је $119,400.

