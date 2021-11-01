Starry Lønninger

Starrys lønnsområde varierer fra $104,475 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $182,408 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Starry . Sist oppdatert: 8/7/2025