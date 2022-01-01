Selskapsoversikt
Staples
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Staples Lønninger

Stapless lønnsområde varierer fra $26,722 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $283,575 for Finansanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Staples. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $135K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $98.5K
Salg
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktsjef
Median $138K
Produktdesigner
Median $66.4K

UX-designer

Forretningsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$69.7K
Finansanalytiker
$284K
Markedsføring
$49.8K
Prosjektleder
$96.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$40.2K
Programvareingeniørsjef
$175K
Løsningsarkitekt
$145K
Teknisk programsjef
$101K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Staples er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $283,575. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Staples er $99,500.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Staples

Relaterte selskaper

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser