Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Lønninger

Sally Beauty Holdings s lønnsområde varierer fra $58,800 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $129,350 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Sally Beauty Holdings . Sist oppdatert: 8/8/2025

$160K

IT-teknolog
$58.8K
Markedsføring
$68.6K
Produktsjef
$116K

Programvareingeniør
$129K
UX-forsker
$113K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Sally Beauty Holdings to Programvareingeniør at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $129,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Sally Beauty Holdings wynosi $112,700.

Andre ressurser