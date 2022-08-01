Selskapsoversikt
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Lønninger

Saks Fifth Avenues lønnsområde varierer fra $72,471 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $280,500 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Saks Fifth Avenue. Sist oppdatert: 8/8/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $200K
Regnskapsfører
$95.5K
Dataanalytiker
$79.6K

Dataanalytiker
$156K
Grafisk designer
$90.5K
IT-teknolog
$72.5K
Markedsføring
$114K
Markedsføringsoperasjoner
$151K
Produktsjef
$144K
Rekrutterer
$91.8K
Programvareingeniørsjef
$281K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Saks Fifth Avenue er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $280,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Saks Fifth Avenue er $114,425.

