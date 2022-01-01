Selskapsoversikt
SAIC
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

SAIC Lønninger

SAICs lønnsområde varierer fra $40,768 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $651,379 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i SAIC. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Nettverksingeniør

Systemingeniør

DevOps-ingeniør

IT-teknolog
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Løsningsarkitekt
Median $220K

Skyarkitekt

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dataanalytiker
Median $125K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $177K
Administrativ assistent
$131K
Romfartsingeniør
$84.6K
Forretningsdrift
$142K
Forretningsanalytiker
$75.3K
Dataanalytiker
$40.8K
Elektroingeniør
$230K
Maskinvareingeniør
$161K
Personal
$147K
Ledelseskonsulent
$121K
Maskinteknisk ingeniør
$104K
Produktdesigner
$651K
Produktsjef
$191K
Programsjef
$166K
Prosjektleder
$169K
Salg
$124K
Salgsingeniør
$136K
Teknisk programsjef
$177K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos SAIC er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $651,379. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos SAIC er $135,675.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for SAIC

Relaterte selskaper

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser