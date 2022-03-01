Recharge Lønninger

Selskapsoversikt
Recharges lønnsområde varierer fra $48,179 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $103,565 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Recharge. Sist oppdatert: 8/7/2025

Programvareingeniør
Median $86.4K
Dataanalytiker
$48.2K
Markedsføring
$73.1K

Produktdesigner
$76.2K
Produktsjef
$95.1K
Programvareingeniørsjef
$104K
FAQ

The highest paying role reported at Recharge is Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $103,565. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Recharge is $81,331.

Andre ressurser