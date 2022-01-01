Selskapsoversikt
Pacific Life
Pacific Life Lønninger

Pacific Lifes lønnsområde varierer fra $48,124 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $331,650 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Pacific Life. Sist oppdatert: 8/9/2025

$160K

Aktuar
Median $148K
Programvareingeniør
Median $115K
Forretningsanalytiker
$119K

Dataanalytiker
$82.9K
Dataanalytiker
$79.6K
Finansanalytiker
$48.1K
IT-teknolog
$332K
Ledelseskonsulent
$254K
Produktsjef
$218K
Teknisk programsjef
$191K
FAQ

The highest paying role reported at Pacific Life is IT-teknolog at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pacific Life is $133,421.

