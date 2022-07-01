Metropolis Technologies Lønninger

Metropolis Technologiess lønnsområde varierer fra $74,625 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $295,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Metropolis Technologies . Sist oppdatert: 8/7/2025