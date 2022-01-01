Selskapsoversikt
Kroger Lønninger

Krogers lønnsområde varierer fra $33,446 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $211,050 for Markedsføringsoperasjoner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Kroger. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataingeniør

Produktsjef
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktdesigner
Median $135K

UX-designer

IT-teknolog
Median $99.5K
Dataanalytiker
Median $118K
Prosjektleder
Median $170K
Programvareingeniørsjef
Median $186K
Regnskapsfører
$80.6K

Teknisk regnskapsfører

Administrativ assistent
$50.7K
Driftssjef
$126K
Forretningsanalytiker
$33.4K
Kundeservice
$78.6K
Kundesuksess
$75.4K
Dataanalytiker
$60.3K
Finansanalytiker
$95.5K
Ledelseskonsulent
$191K
Markedsføring
$94.3K
Markedsføringsoperasjoner
$211K
Programsjef
$169K
Rekrutterer
$74.9K
Salg
$86.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$69.7K
UX-forsker
$191K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Kroger er Markedsføringsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Kroger er $112,381.

