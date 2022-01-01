Selskapsoversikt
Eightfold
Eightfold Lønninger

Eightfolds lønnsområde varierer fra $46,072 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $521,380 for Personal i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Eightfold. Sist oppdatert: 8/8/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-stack programvareingeniør

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Produktsjef
Median $51.1K
Personal
$521K

Produktdesigner
$173K
Prosjektleder
$204K
Rekrutterer
$81.5K
Salg
$119K
Salgsingeniør
$173K
Programvareingeniørsjef
$390K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Eightfold er Options underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Eightfold

