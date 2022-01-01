Selskapsoversikt
Credit Karma
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Credit Karma Lønninger

Credit Karmas lønnsområde varierer fra $99,500 i total kompensasjon årlig for Forretningsdrift i nedre ende til $727,714 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Credit Karma. Sist oppdatert: 8/8/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataingeniør

Produktsjef
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Programvareingeniørsjef
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Markedsføring
Median $273K
Dataanalytiker
Median $280K
Produktdesigner
Median $447K
Forretningsanalytiker
Median $200K
Teknisk programsjef
Median $285K
Forretningsutvikling
Median $224K
Forretningsdrift
$99.5K
Datavitensskapssjef
$334K
Produktdesignsjef
$561K
Programsjef
$154K
Rekrutterer
$117K
Salg
$408K
Cybersikkerhetsanalytiker
$219K
Løsningsarkitekt
$362K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Credit Karma er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.

Besøk nå!

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Credit Karma er Produktsjef at the Director level med en årlig total kompensasjon på $727,714. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Credit Karma er $321,045.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Credit Karma

Relaterte selskaper

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser