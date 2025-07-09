Colt Technology Services Lønninger

Colt Technology Servicess lønnsområde varierer fra $41,423 i total kompensasjon årlig for Ledelseskonsulent i nedre ende til $134,907 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Colt Technology Services . Sist oppdatert: 8/8/2025