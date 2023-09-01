Selskapsoversikt
Coda Payments
Coda Payments Lønninger

Coda Paymentss lønnsområde varierer fra $32,973 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $59,974 for Programvareingeniør i øvre ende.

$160K

Programvareingeniør
Median $60K
Dataanalytiker
$33K
Produktsjef
$38.8K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Coda Payments er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $59,974. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Coda Payments er $38,794.

