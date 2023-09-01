Coda Payments Lønninger

Coda Paymentss lønnsområde varierer fra $32,973 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $59,974 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Coda Payments . Sist oppdatert: 8/8/2025