Selskapsoversikt
ChargePoint
ChargePoint Lønninger

ChargePoints lønnsområde varierer fra $55,088 i total kompensasjon årlig for Datavitensskapssjef i nedre ende til $266,325 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ChargePoint. Sist oppdatert: 8/8/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $190K
Produktsjef
Median $130K
Maskinvareingeniør
Median $160K

Datavitensskapssjef
$55.1K
Dataanalytiker
$59K
Elektroingeniør
$209K
Finansanalytiker
$224K
Personal
$113K
IT-teknolog
$104K
Maskinteknisk ingeniør
$158K
Programsjef
$234K
Salg
$206K
Programvareingeniørsjef
$244K
Teknisk programsjef
$266K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ChargePoint er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos ChargePoint er Teknisk programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $266,325. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ChargePoint er $175,000.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for ChargePoint

