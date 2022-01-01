Selskapsoversikt
Belden
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Belden Lønninger

Beldens lønnsområde varierer fra $35,474 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $236,175 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Belden. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Regnskapsfører
$148K
Finansanalytiker
$35.5K
IT-teknolog
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programvareingeniør
$137K
Løsningsarkitekt
$236K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Belden er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $236,175. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Belden er $137,310.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Belden

Relaterte selskaper

  • Honeywell
  • Keysight
  • ICF
  • Wolfspeed
  • Tektronix
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser