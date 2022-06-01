Selskapsoversikt
Bechtle
Bechtle Lønninger

Bechtles lønnsområde varierer fra $45,097 i total kompensasjon årlig for Kontrollingeniør i nedre ende til $182,910 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Bechtle. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $88.5K
Kontrollingeniør
$45.1K
IT-teknolog
$82.9K

Markedsføring
$146K
Salgsstøtte
$69K
Løsningsarkitekt
$183K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Bechtle er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $182,910. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Bechtle er $85,729.

