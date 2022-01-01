Applied Intuition Lønninger

Applied Intuitions lønnsområde varierer fra $100,500 i total kompensasjon årlig for UX-forsker i nedre ende til $483,570 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Applied Intuition . Sist oppdatert: 8/7/2025