Applied Intuition Lønninger

Applied Intuitions lønnsområde varierer fra $100,500 i total kompensasjon årlig for UX-forsker i nedre ende til $483,570 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Applied Intuition. Sist oppdatert: 8/7/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-stack programvareingeniør

Rekrutterer
Median $140K
Forretningsutvikling
$218K

Personal
$422K
Maskinteknisk ingeniør
$136K
Produktdesigner
$484K
Cybersikkerhetsanalytiker
$143K
Programvareingeniørsjef
$201K
Teknisk programsjef
$201K
UX-forsker
$101K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Applied Intuition er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $483,570. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Applied Intuition er $200,940.

