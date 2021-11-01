Bedrijvengids
Zwift
Zwift Salarissen

Zwift's salaris varieert van $75,154 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $264,500 voor een Product Manager aan de bovenkant. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Product Manager
Median $265K
Software Engineer
Median $138K
Data Scientist
Median $215K

Human Resources
$186K
Marketing
$75.2K
Programma Manager
$156K
Software Engineering Manager
$188K
Technisch Programma Manager
$150K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zwift is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $264,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zwift is $170,850.

Andere Bronnen