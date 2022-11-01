Bedrijvengids
Zurich Insurance
Zurich Insurance Salarissen

Zurich Insurance's salaris varieert van $27,980 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent in Switzerland aan de onderkant tot $281,400 voor een Investment Banker in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zurich Insurance. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Data Scientist
Median $121K
Software Engineer
Median $111K
Actuaris
Median $193K

Solution Architect
Median $61.7K
Administratief Assistent
$28K
Business Analist
$53.7K
Data Science Manager
$224K
Financieel Analist
$44.9K
Human Resources
$48.7K
Informatietechnoloog (IT)
$43.7K
Investment Banker
$281K
Management Consultant
$202K
Product Designer
$62.3K
Product Manager
$170K
Programma Manager
$161K
Project Manager
$130K
Cybersecurity Analist
$66.8K
Software Engineering Manager
$218K
Underwriter
$78.7K
Veelgestelde vragen

