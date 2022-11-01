Zurich Insurance Salarissen

Zurich Insurance's salaris varieert van $27,980 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent in Switzerland aan de onderkant tot $281,400 voor een Investment Banker in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zurich Insurance . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025