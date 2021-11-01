Bedrijvengids
Zoomcar Salarissen

Zoomcar's salaris varieert van $15,888 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $117,734 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zoomcar. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Product Manager
Median $118K
Software Engineer
Median $30.5K
Business Analist
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$105K
Grafisch Designer
$23.9K
Programma Manager
$17.1K
Project Manager
$23.9K
Veelgestelde vragen

Zoomcar薪资最高的职位是产品经理，年度总薪酬为$117,734。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Zoomcar的年度总薪酬中位数为$23,926。

