  • Salarissen
  • Technisch Programma Manager

  • Alle Technisch Programma Manager Salarissen

  • Greater Bengaluru

Zoom Technisch Programma Manager Salarissen in Greater Bengaluru

Technisch Programma Manager vergoeding in Greater Bengaluru bij Zoom bedraagt ₹5.57M per year voor ZP4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Zoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij Zoom in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,572,912. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zoom voor de Technisch Programma Manager functie in Greater Bengaluru is ₹5,567,888.

