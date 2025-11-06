Zoom Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Zoom varieert van ₹3.59M per year voor ZP1 tot ₹5.84M per year voor ZP3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹5.16M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Zoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Zoom ?

