Zoom Software Engineer Salarissen in China

Software Engineer vergoeding in China bij Zoom varieert van CN¥367K per year voor ZP1 tot CN¥634K per year voor ZP3. Het mediane yearse vergoedinspakket in China bedraagt in totaal CN¥527K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Zoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Zoom ?

