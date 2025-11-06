Software Engineer vergoeding in China bij Zoom varieert van CN¥367K per year voor ZP1 tot CN¥634K per year voor ZP3. Het mediane yearse vergoedinspakket in China bedraagt in totaal CN¥527K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Zoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
