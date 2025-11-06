Product Designer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Zoom varieert van $130K per year voor ZP1 tot $279K per year voor ZP5. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $180K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Zoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen