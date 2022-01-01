Zoom Salarissen

Zoom's salaris varieert van $30,602 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $487,550 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zoom . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025