Zoom Salarissen

Zoom's salaris varieert van $30,602 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $487,550 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zoom. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

DevOps Engineer

Research Scientist

Product Manager
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Product Designer
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Designer

Recruiter
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Product Marketing Manager

Software Engineering Manager
Median $310K
Sales
Median $200K
Business Analist
Median $137K
Data Analist
Median $210K
Cybersecurity Analist
Median $212K
Financieel Analist
Median $155K
Project Manager
Median $145K
Human Resources
Median $188K
Sales Engineer
Median $239K
Accountant
$192K

Technical Accountant

Administratief Assistent
$42.2K
Business Operations Manager
$259K
Business Development
$488K
Corporate Development
$189K
Customer Service
$73.7K
Customer Service Operations
$83.1K
Data Science Manager
$114K
Data Scientist
$30.6K
Grafisch Designer
$259K
Informatietechnoloog (IT)
$131K
Legal
$296K
Marketing Operations
$456K
Programma Manager
$147K
Sales Enablement
$143K
Solution Architect
$223K

Cloud Security Architect

Technisch Accountmanager
$180K
Technisch Programma Manager
$64K
Technisch Writer
$132K
Trust and Safety
$94.6K
UX Researcher
$211K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Zoom zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zoom is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $487,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zoom is $200,000.

