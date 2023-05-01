ZOE Salarissen

ZOE's salaris varieert van $30,720 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $166,414 voor een Human Resources aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZOE . Laatst bijgewerkt: 11/15/2025