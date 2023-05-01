Bedrijvengids
ZOE
ZOE Salarissen

ZOE's salaris varieert van $30,720 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $166,414 voor een Human Resources aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZOE. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Software Engineer
Median $107K
Klantenservice
$30.7K
Human Resources
$166K

Software Engineering Manager
$139K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ZOE is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $166,414. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ZOE is $122,742.

Andere Bronnen