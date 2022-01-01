Bedrijvengids
Zocdoc
Zocdoc Salarissen

Zocdoc's salaris varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Success aan de onderkant tot $225,750 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zocdoc. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Software Engineer

Marketing
Median $200K
Software Engineering Manager
Median $226K

Data Scientist
Median $168K
Customer Success
$70.4K
Product Designer
$201K
Product Manager
$173K
Project Manager
$136K
Recruiter
$142K
Sales
$109K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Zocdoc zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zocdoc is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $225,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zocdoc is $168,000.

Andere Bronnen