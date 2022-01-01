ZipRecruiter Salarissen

Bedrijvengids
ZipRecruiter's salaris varieert van $79,600 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $422,417 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZipRecruiter. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $170K
Product Manager
Median $258K

Product Designer
Median $142K

UX Designer

Software Engineering Manager
Median $294K
Accountant
$91.3K
Business Analist
$266K
Data Science Manager
$293K
Human Resources
$79.6K
Marketing
$259K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ZipRecruiter zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ZipRecruiter is Software Engineer at the Staff Software Engineer level met een jaarlijkse totale beloning van $422,417. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ZipRecruiter is $243,072.

