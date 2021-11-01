Bedrijvengids
Zipcar
Zipcar Salarissen

Zipcar's salaris varieert van $27,975 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $253,980 voor een Chief of Staff aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zipcar. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Median $41.9K
Product Manager
Median $175K
Business Operations
$65.2K

Chief of Staff
$254K
Data Analist
$143K
Data Scientist
$131K
Product Designer
$185K
Cybersecurity Analist
$28K
Software Engineering Manager
$235K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zipcar is Chief of Staff at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $253,980. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zipcar is $142,800.

Andere Bronnen