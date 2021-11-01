Zipcar Salarissen

Zipcar's salaris varieert van $27,975 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $253,980 voor een Chief of Staff aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zipcar . Laatst bijgewerkt: 11/14/2025