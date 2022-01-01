Bedrijvengids
Zip Co
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Zip Co Salarissen

Zip Co's salaris varieert van $23,460 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist in Australia aan de onderkant tot $247,755 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zip Co. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $90.3K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $79.1K
Business Analist
$150K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Data Analist
$43.2K
Data Scientist
$248K
Financieel Analist
$23.5K
Product Designer
$164K
Recruiter
$194K
Software Engineering Manager
$133K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zip Co is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $247,755. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zip Co is $132,760.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Zip Co

Gerelateerde Bedrijven

  • Tesla
  • Intuit
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen