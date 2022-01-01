Zip Co Salarissen

Zip Co's salaris varieert van $23,460 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist in Australia aan de onderkant tot $247,755 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zip Co . Laatst bijgewerkt: 11/14/2025