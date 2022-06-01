Zions Bancorporation Salarissen

Bedrijvengids
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation's salaris varieert van $35,323 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $236,175 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zions Bancorporation. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Median $100K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $118K
Informatietechnoloog (IT)
Median $108K

Business Analist
Median $80K
Business Operations
$68.3K
Business Operations Manager
$80.4K
Klantenservice
$35.3K
Investment Banker
$70.4K
Product Manager
$236K
Programma Manager
$156K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zions Bancorporation is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $236,175. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zions Bancorporation is $90,200.

