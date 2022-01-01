Bedrijvengids
Zillow
Zillow Salarissen

Zillow's salaris varieert van $69,000 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $493,852 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zillow. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Data Scientist
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Product Manager
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Software Engineering Manager
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Product Designer
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX Designer

Technisch Programma Manager
P4 $268K
P5 $261K
Business Analist
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Business Intelligence Analist

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programma Manager
Median $145K
Sales
P3 $133K
P4 $165K
Financieel Analist
Median $120K
Business Operations Manager
Median $160K
Informatietechnoloog (IT)
Median $147K
Recruiter
Median $160K
UX Researcher
Median $155K
Data Analist
Median $118K
Data Science Manager
Median $320K
Legal
Median $160K
Accountant
Median $69K

Technische Accountant

Administratief Assistent
$103K
Business Operations
$113K
Business Development
$132K
Klantenservice
$83.3K
Human Resources
$210K
Marketing Operaties
$192K
Project Manager
$140K
Revenue Operations
$121K
Cybersecurity Analist
$307K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Zillow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Zillow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Zillow zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zillow is Software Engineer at the P6 level met een jaarlijkse totale beloning van $493,852. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zillow is $174,938.

