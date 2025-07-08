ZestMoney Salarissen

ZestMoney's salaris varieert van $25,280 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $114,270 voor een Venture Capitalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZestMoney . Laatst bijgewerkt: 10/18/2025