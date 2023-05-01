ZenBusiness Salarissen

Bedrijvengids
ZenBusiness's salaris varieert van $105,470 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $175,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZenBusiness. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $175K

Full-Stack Software Engineer

Data Analist
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Product Manager
$154K
Programma Manager
$159K
Project Manager
$150K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ZenBusiness is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $175,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ZenBusiness is $152,236.

Andere Bronnen