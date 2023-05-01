ZenBusiness Salarissen

ZenBusiness's salaris varieert van $105,470 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $175,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ZenBusiness . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025