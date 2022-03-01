Bedrijvengids
Z Holdings
Z Holdings Salarissen

Z Holdings's salaris varieert van $43,619 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Japan aan de onderkant tot $74,625 voor een Software Engineer in Korea, South aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Z Holdings. Laatst bijgewerkt: 11/27/2025

Product Designer
$43.6K
Software Engineer
$74.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Z Holdings is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $74,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Z Holdings is $59,122.

