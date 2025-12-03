Bedrijvengids
Yext
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

Yext Product Designer Salarissen

De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in United States bij Yext varieert van $86.1K tot $123K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yext's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$98.7K - $116K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$86.1K$98.7K$116K$123K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Product Designer inzendingens bij Yext nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Yext zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Yext in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $122,850. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yext voor de Product Designer functie in United States is $86,100.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Yext

Gerelateerde Bedrijven

  • Zendesk
  • ZoomInfo
  • Oracle
  • Visa
  • Autodesk
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.