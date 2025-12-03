Bedrijvengids
Yassir
Yassir Software Engineering Manager Salarissen

De gemiddelde Software Engineering Manager totale vergoeding in Germany bij Yassir varieert van €109K tot €152K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yassir's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$136K - $165K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$126K$136K$165K$175K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Yassir?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Yassir in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €152,303. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yassir voor de Software Engineering Manager functie in Germany is €108,975.

Andere Bronnen

