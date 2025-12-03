Bedrijvengids
Yara International
Yara International Business Analist Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Yara International's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$74.6K - $86.7K
Belgium
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$68.9K$74.6K$86.7K$96.5K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Yara International?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Yara International in Belgium ligt op een jaarlijkse totale beloning van €83,823. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Yara International voor de Business Analist functie in Belgium is €59,873.

